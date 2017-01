DrechslerMagazin Die aktuelle Ausgabe 37 / Winter 2016 Erschienen im Dezember 2016 Viermal jährlich erscheint das DrechslerMagazin in deutscher Sprache. Schritt für Schritt werden verschiedene Projekte erklärt und Sie erfahren was in der deutschen und internationalen Szene geboten ist. Wir besuchen Künstler, Hobbydrechsler und interessante gewerbliche Drechslereien. Wir testen für Sie Werkzeuge und Maschinen, berichten über Veranstaltungen und nennen die wichtigsten Termine zum Thema Drechseln. Hier können Sie unsere aktuelle Ausgabe bestellen.